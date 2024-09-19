Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Мать троих детей миллиардера пожаловалась, что он их не обеспечивает.

Телеведущая Лера Кудрявцева осудила основателя Telegram Павла Дурова за его нежелание обеспечивать своих троих детей. В своем блоге знаменитость высказалась на эту тему в связи с недавним постом матери детей миллиардера Ирины Болгар. Женщина обвинила предпринимателя в нарушении договоренностей.

По ее словам, он не оказывает материальную поддержку двум сыновьям и дочке. Также уроженка Санкт-Петербурга теперь претендует на Telegram, так как считает его совместно нажитым имуществом.

«Детей мог бы и обеспечить. Ясное дело, что Telegram она не отожмет (это смешно), как, в принципе, и что-либо другое. Но ты богатый чел, и дети твои. Неужели реально пошел на принцип? Или жадность? Дети причем в ваших отношениях?» — считает Кудрявцева.

Звезда не понимает, почему богачам так все равно на собственных детей. Тем более, когда есть такие огромные возможности.

«Я, кстати, Дурову симпатизирую. Но всегда буду на стороне детей. Это святое и не обсуждается», — подчеркнула телеведущая.

Стоит отметить, что Дуров является многодетным отцом. Как он сам признавался, он однажды стал донором спермы, поэтому у него может быть сотня наследников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Болгар намерена отсудить Telegram у Дурова.