ФСБ пресекла канал нелегальной миграции африканцев через Россию в ЕС 

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фигуранты «заработали» на своих схемах более 60 миллионов рублей.

Российские силовики совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые оформили в России африканцев с помощью фиктивных схем и заработали на этом 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«Пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию РФ в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента», — говорится в сообщении.

Преступления совершались посредством заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа россиян. Так африканцы получали разрешение на временное пребывание, вид на жительство и частные визы для оформления долгосрочных статусов пребывания в РФ.

Участниками ОПГ являются граждане Украины, Нигерии и России. С 2021 года они заработали по меньшей мере 60 миллионов рублей. Причем организатором группы является нигериец старший преподаватель инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы.

Правоохранители в рамках возбужденного уголовного дела провели в московском и владимирском регионах 25 обыском и осмотров, а также допросили свыше 25 свидетелей.

«Изъят значительный объем миграционных документов, в том числе паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и ПЭВМ, а также полученные преступным путем денежные средства», — отметили в ФСБ.

Силовики нашли доказательства против фигурантов в их ежедневниках, телефонах, компьютерах и планшетах. Кроме того, они долго незаконно удерживали и эксплуатировали троих граждан России в одном из домов во Владимирской области. Полиция освободила их.

Таким образом, задержаны организатор и пять активных участников ОПГ. Сейчас проводятся следственные действия, фигурантам избраны меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия продолжают проводиться, правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников.

В августе сообщалось о задержании преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо. В университете писали, что это не связано с его работой. По данным ТАСС, Оввигхо подозревается в организации незаконной миграции. Преподаватель помогал гражданам Нигерии за деньги заключать фиктивные браки.

За свои «услуги» Оввигхо брал от 60 тысяч до 150 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане раскрыли женскую ячейку международной террористической организации. Ее участники вербовали на свою сторону жителей России.