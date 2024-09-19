Стилист Омар Байрамов о подростковой жизни: «Должен быть баланс»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Отделение ответственных дел от развлечений играет огромную роль.

Каждый молодой человек, готовящийся вступить во взрослую жизнь, должен уметь совмещать развлечения и важные, ответственные дела. Таким мнением в разговоре с 5-tv.ru поделился звездный стилист Омар Байрамов во время премьеры фильма «Маме снова 17».

Наш собеседник привел в пример свою историю — в юном возрасте он в одиночку переехал в Москву. Молодой покоритель столицы учился и работал, однако также не забывал гулять, получать удовольствие от жизни и веселиться, соблюдая такую необходимую каждому человеку гармонию.

«Я рад, что был этот период. Всегда можно все совмещать, я против крайностей. Должен быть баланс», — заметил Байрамов.

Он также вспомнил про закоренелых отличников, которые не всегда могут расслабиться и отпустить себя, уделяя время и внимание лишь учебе и занятиям. По мнению стилиста, такие люди в дальнейшем могут запросто «сорваться» и «потеряться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о звездах на красной дорожке премьеры фильма «Маме снова 17».