«Колдовство удается»: российские морпехи показали лабораторию беспилотников в Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Там военные инженеры не только собирают ударные и разведывательные дроны, но и реанимируют перехваченные БПЛА украинских боевиков.

Настоящую лабораторию по сборке ударных и разведывательных беспилотников создали российские военные на передовой. В специальном центре морпехи готовят дроны к работе на фронте. А еще ремонтируют перехваченные украинские беспилотники, которые затем направляют для уничтожения позиций противника.

Российские бойцы также разработали специальное устройство, которое способно подавлять сигнал с видеокамер, установленных на вражеских дронах. За тем, как работает эта система, наблюдал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Комнату, где морпехи 810-й бригады собирают FPV-дроны, бойцы называют лабораторией. Хотя это больше напоминает конвейер. Сапер с позывным «Угрюмый» готовит к работе кумулятивные снаряды с начинкой из шрапнели — придумка местных инженеров.

«Очень легкий — 800 граммов, и было принято решение, чтобы „птичка“ просто так не летала, добавить вес шрапнелью. Это пустая бутылка, прогрета горелкой. Она обжимается, потом наполняется шрапнелью и также запаивается», — говорит взрывотехник с позывным «Угрюмый».

Рядом радиоинженер «Леший» перебирает вражеский дрон, который удалось перехватить нашим бойцам.

«Бывает, „птица“ у них не дотянула до своих позиций. Она села, упала, ударилась. Допустим, у какой-то „птички“ подвес камеры рассыпался», — рассказывает радиоинженер с позывным «Леший».

«Леший» в своей родной стихии. Он — радиоинженер по профессии. Теперь собирает наши ударные беспилотники и реанимирует дроны ВСУ, чтобы те летели уже в обратном направлении. В этом случае восстановить подбитый беспилотник не удалось, но запчасти еще пригодятся.

«Использовать ее в бою уже нельзя, неблагонадежная будет. Но у нас есть элементы мотора, антенны, лучи, корпус. Даже из таких „трупов“ приходится что-то поколдовать, и колдовство, бывает, удается», — отмечает «Леший».

Третий специалист — самый молодой в коллективе. Техник с позывным «Писарь», в прошлом менеджер, теперь — инженер-программист. Он отвечает за финальную часть — настройку беспилотника и подготовку к боевой работе.

«Когда мы доставляем дроны на позиции, они уже готовы. То есть инженерам остается подключить это все и работать. Это занимает у них очень мало времени, логистика становиться меньше и расчеты работают намного быстрее», — говорит командир центра БПЛА с позывным «Док».

Партии готовых беспилотников уходят на позиции каждый день. Собранные FPV-дроны не задерживаются в лаборатории, отправляются не фронт. На складе своей очереди ждут еще 50 беспилотников, которые в ближайшее время начнут собирать инженеры.

Ударные беспилотники сейчас также востребованы. Как и артиллерия, дроны уничтожают опорные пункты и здания, где укрылись боевики, но самое важное — технику противника. Еще ни один натовский БТР или бронемашина не смогли устоять после ювелирной работы российских расчетов БПЛА.

Но если есть ударные дроны, значит должны быть и перехватчики. И такие у морпехов тоже есть в арсенале, но не в небе, а на земле.

«Мы отслеживаем их перемещение, точки взлета и точки посадки, также у нас есть возможность подавлять видеосигнал дрона противников», — говорит боец с позывным «Урал».

Маленький блок — одна из самых засекреченных систем на курском направлении. За несколько секунд она перехватывает дроны боевиков, позволяя отключить видеосигнал оператора БПЛА. Дрон летит вслепую и уже не представляет серьезной угрозы для наших подразделений.

На кадрах видно, как дрон ВСУ пытается атаковать уазик с нашими бойцами, который едет вдоль лесопосадки. Несколько секунд до удара и картинка пропадает, а потом появляется, когда машина уже далеко. Атака сорвана, а дрон уже не успеет догнать наших бойцов.

«За полгода работы этого оборудования уже более 800 дронов. В Курске уже более 500», — говорит «Урал».

Сейчас на курском направлении сосредоточены целые подразделения БПЛА. От ударных дронов до разведывательных беспилотников, которые координируют огонь штурмовых групп, артиллерии и авиации, позволяя нашим войскам наносить точные удары по противнику.