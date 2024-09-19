Боевые задачи: в технополисе «ЭРА» создают инновационные материалы для Минобороны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Многие разработки уже успешно показали себя в зоне СВО.

Роботы — на страже безопасности России: современные материалы и технологии создают в научной роте военного технополиса «ЭРА». Неуловимые беспилотники, совершенные системы радиоэлектронной борьбы, а еще облегченная броня. Это далеко не полный перечень того, над чем сегодня трудятся ученые.

Многие разработки уже успешно показали себя на поле боя, в зоне специальной военной операции. О тех, кто в лабораториях делает научные и технические открытия, — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Воробьева.

Передовые разработки технополиса «ЭРА» не то что снять, даже увидеть удается не всегда. Многое здесь остается под грифом «секретно». Тандем из ученых и военнослужащих уже образовал настоящий прорыв в области военных технологий.

Вместо боекомплекта этот робот развозит комплектующие по корпусам. Ему предстоит еще не одна обкатка в настоящих полях. Кстати, детали тоже создаются прямо здесь, на 3D-принтерах. Практически вся рутинная работа — за машинами. В то время как солдаты научной роты не теряют ни секунды в проектировании новых модификаций.

«Мы занимаемся продвижением, поддержкой и внедрением в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства. В течение года молодые ученые и операторы научных рот технополиса проводят теоретические и экспериментальные исследования», — сказал командир научной роты, представитель технополиса «ЭРА» Вадим Шатилов.

Порядок и дисциплина — армейские, а вот условия жизни больше напоминают курортный отдых. Вместо привычных казарм — на вид гостиничные номера. Все продумано так, чтобы бытовые вопросы не отвлекали от мозгового штурма.

«Помимо современной лабораторной производственной базы, мы имеем развитую инфраструктуру, спортивный комплекс с бассейном, комнаты для комфортного проживания и многого другого для проведения досуга с пользой», — рассказал начальник лаборатории технополиса «ЭРА» Илья Иванов.

Будь то облегченная броня, совершенные системы РЭБ или неуловимые беспилотники — все отсюда выходит на конвейер ВПК. Сотрудничают с «ЭРОЙ» и ведущие институты. Например, «бауманка» уже на постоянном контакте с технополисом.

«Поставляли оборудование, материалы, приезжали и обучали их сотрудников, учили их 3D-моделированию, учили правилам построения 3D-моделей и технологическим приемам при производстве и изготовлении каких-либо образцов или изделий. Одним из таких проектов была военная амуниция — это каски, защитные каски», — отметил ведущий инженер МГТУ имени Баумана Вадим Истомин.

Теперь отправлять ученый состав института необязательно. Консультации или тестирование новых материалов проводят напрямую и в максимально короткие сроки.

На универсальной машине испытывают свойства совершенно новых материалов. Она замеряет максимальную нагрузку при сжатии, сгибе и растяжении образца. В качестве одно из таких — полимерная лопаточка. Она растягивается до разрушения, результат зафиксирует видеоэкстензометр.

Но технополис — это в первую очередь армейская служба. И охватывает она все: от полей до космоса. Этим и привлекают молодых студентов, которые только готовятся пройти отбор в «ЭРУ».

«Меня очень интересует конкуренция, поэтому это дало еще больший стимул записаться на конкурс и показать свои умственные, а также лидерские качества, чтобы получить место в научной роте в Вооруженных силах России», — признался студент Ярослав Мальцев.

Открытия не уходят в долгий ящик — большая часть технологий уже задействуется в зоне специальной военной операции, спасая жизни военнослужащих и помогая продвигаться дальше. До полного выполнения боевой задачи.