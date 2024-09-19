«Красота, притягательность, милосердие»: 6 млн женщин открыли бизнес в РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Такие цифры озвучил президент РФ Владимир Путин.

В России стремительно растет число женщин, которые открыли свой бизнес: в нашей стране их уже шесть миллионов. Такую цифру озвучил Владимир Путин на Евразийском женском форуме, который накануне стартовал в Петербурге. В нем принимают участие гостьи со всех уголков мира.

«В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Конечно, здесь присутствует делегация из всех регионов Российской Федерации, представляющие наш многонациональный народ, его богатейшую культуру и вековые традиции. В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость», — сказал президент России.

В первый день форума состоялся российско-африканский «женский диалог». Участницы говорили о сохранении здоровья и социальном благополучии, об экологии и креативных технологиях. И конечно, о дружеских отношениях России и Африки.