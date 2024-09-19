Поставили задачу: боевик ВСУ сознался в расстреле трех пленных бойцов ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Изначально их взводу приказали атаковать поезд в Курской области.

Сдавшийся в плен боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гусак сознался в расстреле троих российских бойцов в Курской области. Сделал он это по приказу своего командира. Слова военнопленного приводит РИА Новости.

«Ко мне подошли, сказали: „Бери оружие, пошли“, взводный „Электрик“, командир взвода», — вспоминает Гусак.

Боевик изначально отказал своему командиру, но последний пригрозил уже ему самому расстрелом. В итоге украинец под страхом смерти отвел трех пленных бойцов ВС РФ в сторону, а затем расстрелял их через кусты.

Гусак также рассказал, что первоначально им была поставлена задача расстрелять гражданский поезд в Курской области. Пленный украинский боевик добавил, что их взвод окопался недалеко от села Коренево, на 363-м километре железной дороги. Именно там во после боя с ВС РФ и были взяты в плен три российских бойца.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские бойцы зачищают Курскую область от подбитой натовской техники ВСУ.