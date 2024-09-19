Что случится с рублем к концу года? Михаил Задорнов дал прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-министр финансов считает, что национальная валюта придет к оправданному курсу.

Михаил Задорнов считает, что рубль должен опуститься ниже отметки в 90 рублей за доллар. Об этом экс-министр экономики рассказал в эксклюзивной колонке для «Известий».

До конца года нацвалюта придет к этим значениям при других равных условиях. Тогда, в ближайшие месяцы она будет укрепляться. Также Михаил Задорнов заявил, что: оправданный курс рубля сейчас в коридоре 88-90 за доллар.

По словам Задорного, принцип формирования курса остался прежним, и зависит он от объема экспорта и импорта. Так что, Центральный банк и Минфин влиять на курс не могут.

«В денежном выражении экспорт в 2024-м остался на уровне прошлого года, а импорт сократился примерно на 10%. То есть валюты российские компании зарабатывают столько же, а спрос на нее ниже. Из-за этого и укрепляется курс», — пояснил экс-министр финансов.

Из-за усложнения расчетов, импорт падает. А если говорить о среднесрочной перспективе, то значительных изменений в проведении платежей и налаживании торгового баланса с новыми странами-партнерами не предвидится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-адвоката Пашаева увезли в автозаке в СИЗО.