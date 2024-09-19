Стала старше и невзрачнее: парикмахер не оценил новую прическу Лизы Боярской

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Эксперт надеется, что актриса надела парик.

Парикмахер международного класса Иван Верещагин считает, что из-за новой прически Лиза Боярская стала старше и строже, сообщают «Страсти».

Лиза Боярская на открытии 80-го сезона в МДТ. Фото: Instagram* / lizavetabo

Парикмахер-модельер отмечает, что актриса в принципе создана для ретро-фильмов. У нее крупные черты лица и холодный, но глубокий цветотип. Ведущий психотип — классик, поэтому девушку портит нарочитая нагота. Также мужчина отметил, что сложный цветовые решения не для Боярской. Поэтому, чтобы сохранить особенности внешность, актрисе не нужно было кардинально менять прическу.

«Стандартная прическа упрощает внешность актрисы. У Лизы лицо нетривиальное, интересное. С такой стрижкой, на мой профессиональный взгляд, она стала обычной и невыразительной. И стала выглядеть старше и строже, так как стрижка подчеркнула остроту носа и подбородка, ушла женственность. Темный цвет волос делал ее глаза более выразительными, а в светлом оттенке — она слилась, не за что уцепиться. Я надеюсь, что у нее парик», — прокомментировал Иван Верещагин.

Мужчина уверен, что актрисе не подходят лохматые волосы и четкая симметрия, которая будет привлекать внимание у носу и ушам. Лучше выбирать легкие локоны.

Не только наши звезды попадают под критику. Как сообщал 5-tv.ru, Меган Маркл раскритиковали за неряшливый вид в дорогой одежде.

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