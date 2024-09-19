Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Подразделения ПВО группировки «Центр» уничтожили боевой гексакоптер ВСУ.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Центр» уничтожили боевой гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Задачи по уничтожению разведывательных и ударных беспилотников противника в зоне проведения специальной военной операции выполняются в круглосуточном режиме, что позволяет организовывать прикрытие подразделений российских войск. «Отработка» по беспилотникам ВСУ проводится из всего имеющегося на вооружении арсенала, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника.

В частности, используются 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. А для ликвидации БПЛА самолетного типа применяются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.