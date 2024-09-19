Взорвавшиеся в Ливане рации обнаружены в свободной продаже в России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ключевой целью атаки в Бейруте были члены ливанского движения «Хезболла».

В России нашли рации, который взрываются по всему Ливану, сообщает Lenta.ru. Объявления о продаже похожих устройств были найдены на одном из отечественных сервисов по размещению и приобретению товаров.

Объявления о продаже раций японской фирмы ICOM модели icom v82 нашли на популярных интернет-площадках. Устройство можно купить примерно за десять тысяч рублей. В Ливане аналогичные модели оснастили взрывчаткой, из-за чего 18 сентября по всему городу прошлась волна взрывов.

Также стало известно, что кроме пейджеров в Ливане начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. В результате 11 человек погибло и три тысячи получили ранения. Череда взрывов началась 17 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова призвала расследовать массовые взрывы пейджеров в Ливане. Трагедия с массовым взрывом пейджеров членов ливанского движения «Хезболла», которая произошла в Бейруте, должна быть расследована. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России.