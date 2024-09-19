Стоимостью трешки в Москве: какой была сама дорогая летняя путевка россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Семья из пяти человек устроила себе люксовый отдых на одном из популярных курортов.

Стала известна цена самой дорогой путевки на отдых россиян в этом сезоне. Семья из пяти человек съездила на месяц в Кемер за 28 миллионов рублей. Столько стоит неплохая квартира в Москве, а вот что за эти деньги они получили в Турции не сообщается.

Хотя именно Турция стала самым популярным курортом у россиян. Туда съездили почти три миллиона наших соотечественников. На втором месте Абхазия, третье у Арабских Эмиратов.

Кроме того, в этом году отмечается рост турпотока и внутри страны. Больше стали ездить на Урал и в Сибирь. Но тройка лидеров неизменна: Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Кстати, пользуется спросом Дальний Восток, тем более что там туристам начали предлагать не привычный для того региона досуг.

«Если говорить про Курильские острова, там стал стремительно развиваться серфинг. На острове Парамушиль появилось несколько туроператоров, которые предлагают такие услуги. Когда-то это было завоеванием только Камчатки, но сейчас все больше людей выбирают для отдыха направление Северные Курилы, где тоже для этого есть все возможности», — поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов.

В среднем в этом году тур на одного человека обходится в 100-120 тысяч рублей. Сейчас бархатный сезон и операторы советуют не тянуть с покупкой путевки.