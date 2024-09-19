Президент Бразилии заявил о необходимости стратегического партнерства с Россией

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Лула да Силва также передал привет участникам Евразийского женского форума.

Участникам Евразийского женского форума в Петербурге передал привет президент Бразилии. Сделал он это во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«На предыдущих форумах был дан старт и многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АТЭС и Женской двадцатки. Мы сейчас, кстати говоря, только что обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии. Вам большой привет из Бразилии», — заявил президент России в ходе выступления перед участниками форума.

Кстати, российский лидер предложил помощь в борьбе с последствиями природных пожаров в Бразилии. А Лула да Силва сам заговорил о стратегическом партнерстве и о саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, там главы государств встретятся лично.