«Я пообещал вернуть жителей севера домой»: Нетаньяху начал войну в Ливане

Фото: Reuters

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Об этом премьер-министр объявил в своей социальной сети Х.

Премьер-министр Израиля объявил о начале военной операции против «Хезболлы». Об этом Биньямин Нетаньяху сообщил на своей странице в социально сети Х.

«Я пообещал вернуть жителей севера домой — и сейчас именно это мы делаем», — такое обращение сделал израильский премьер.

Министр обороны Биньямин Нетаньяху уведомил США о желании провести операцию в Ливане. Однако, провел он данный разговор за несколько минут до взрыва на юге страны.

Взрывы пейджеров модели AR924 произошли 17 сентября. Тайваньская компания Gold Apollo заверила, что не имеет отношения к данной технике. Вторая волна взрывов прокатилась в Ливане 18 сентября. Целями атаки стали владельцы раций и мобильных телефонов. По последним данным, число жертв при новой серии детонаций достигло 14 человек, пострадали более 450-ти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле допустили эскалацию на Ближнем Востоке после взрывов пейджеров.