Сознательный и циничный рецидив: подробности о суде с двойником Сергея Жукова

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Представитель артиста заявил, что цель разбирательство совсем не деньги.

Представитель Сергея Жукова, руководитель «Больше чем агентство» Петро Шекшеев дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru о суде с двойником артиста Андреем Беляниным.

«Это уже не первый иск против господина Белянина, поскольку он уже не первый год паразитирует на имени, образе и творчестве Сергея Жукова. В 2022 году суд уже запрещал ему использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность „Руки Вверх!“ на своем сайте и в своей деятельности. Но Белянин просто переименовал сайт и свою программу из „Трибьют Руки Вверх“ в „Не Руки Вверх“ и продолжил деятельность, ранее уже запрещенную ему судом. То есть мы говорим уже о сознательном циничном рецидиве», — сообщил Шекшеев в беседе с корреспондентом Валерией Чуб.

Петро также добавил, что основная цель данного иска — не отсудить у Белянина пять миллионов рублей, а прекратить нелегальное использование товарного знака, интеллектуальной собственности и образа Сергея Жукова. Задача — не дать возможность двойнику вводить поклонников Жукова в заблуждение своей низкопробной пародией на артиста.

Андрей Белянин хочет ознакомиться с материалами, предоставленными в суд. Он заяви, что это не первый раз, когда он идет в суд из-за «Трибьют Руки Вверх».

К слову, это не первый скандал в коллективе. Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя почти 20 лет Алексей Потехин обвинил Жукова в краже денег и распаде «Руки Вверх!».