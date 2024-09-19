Приходится летать на обычных самолетах: Болгар намерена отсудить Telegram Дурова

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Матери троих детей бизнесмена уверена, что сможет осудить мессенджер в свою пользу

Мать детей Павла Дурова намерена отсудить у него Telegram, ведь ей не хватает денег. В беседе с KP.RU девушка рассказала, что основатель мессенджера не платит алименты, а тех денег, что она получает в швейцарской консалтинговой компании ей с тремя детьми мало. Зарплата девушки в переводе на рубли, примерно — 867 577 тысяч рублей в месяц.

Ирина Болгар родилась в Петербурге, получила юридическое образование и в данный момент работает в Швейцарии. Мать троих детей основателя Telegram показывала журналистам совместные фотографии их семьи и свидетельство о рождении детей. Дуров на это отреагировал сообщением: мол он не раз становился донором спермы, и у него сотни биологических детей по всему миру.

Откровения Ирины случились незадолго до ареста Дурова во Франции, поэтому появились предположения, что она замешана в аресте миллиардера. Сразу после его задержания и начала расследования Болгар начала заявлять, что Павел избивал младшего сына и этому есть медицинские доказательства. Следовательно, к делу Дурова (его обвиняют в пособничестве преступникам) могут добавиться или уже добавились, обвинения в избиении несовершеннолетнего. Французские адвокаты отказываются комментировать ход дела.

Пока Ирина Болгар обвиняет Павла в отсутствии материальной поддержки, которую он обещал детям. И сетует на то, что ребятки в шоке, ведь им приходится летать не на бизнес-джетах, а на обычных самолетах со всеми. Ирина уверяет, что может получить Telegram вполне на законных основаниях. Эксперты же говорят, что план Болгар, скорее всего провалится.

В некоторых странах и правда, женщина может претендовать на часть активов мужа, если они находись в продолжительном гражданском браке, но если исходить из французского законодательства, то нужен некий аналог брачного договора. А вот автоматически можно претендовать на совместно нажитое в ряде американских штатов, Австралии и Шотландии.

Ирина Болгар жила с Дуровым в гражданском браке около десяти лет. За это время у пары появилось трое детей. Павел отцовство признал. Через какое-то время пара разошлась, и Павел встречался сначала с венгерской манекенщицей Дианой Бако (сейчас она беременна), и недавно у него появилась новая подруга Юлия Власова, которая вместе с ним прилетела в Париж, где их и задержали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Болгар претендует на имущество Дурова.