Полицейский и борец: известны личности погибших при стрельбе в офисе Wildberries

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Еще пять человек получили ранения разной тяжести.

Стали известны личности двух погибших при стрельбе в офисе Wildberries в Москве. Об этом сообщил источник «Известий».

Первым погибшим оказался действующий сотрудник полиции, заместитель командира батальона ОМОН Ахмат-1 Адам А. Вторым — мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Э.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего с целью установления деталей. Они уже изучили записи с видеокамер в здании и собрали ряд улик. Также было возбуждено уголовное дело по статье за убийство и задержаны несколько человек.

«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство двух и более лиц“), ст. 222 УК РФ („Незаконное хранение огнестрельного оружия“), ст. 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“), ч. 2 ст. 330 УК РФ („Самоуправство“)», — сказано в Telegram-канале ведомства Следственного комитета России.

По предварительной версии, супруг директора компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, с которым женщина ведет бракоразводный процесс, попытался захватить несколько офисов компании. Хотя он сам отрицает эту информацию и заявляет о том, что приехал с целью переговоров, но на него напали.

Позднее Татьяна Бакальчук обратилась в правоохранительные органы и попросила не только взять ситуацию под контроль, но и опубликовать итоги расследования мотивов произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Wildberries опубликовал кадры нападения на офис, на которых видно, что никаких переговоров не планировалось.