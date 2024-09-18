Путин продлил продовольственное эмбарго на два года

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Первый соответствующий указ вышел еще десять лет назад.

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до 2026 года. Об этом стало известно из указа, размещенного на официальном портале правовой информации.

В документе «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» указан срок действия указа с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Смысл эмбарго заключается в запрете завоза в Россию продукции из тех стран, которые наложили санкции в отношении нас после присоединения Крымского полуострова в состав РФ.

Первый соответствующий указ вышел 6 августа 2014 года. За прошедшие десять лет он неоднократно продлевался то на один год, то на два. Предпоследний срок истек пару недель назад и 18 сентября текущего года его очередной раз сдвинули сроки, так как политическая обстановка не улучшилась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин указал на важность для РФ экономики квалифицированных и высоких зарплат.