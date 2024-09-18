ВС РФ будут обеспечены серийными образцами современного оружия

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам Владимира Путина, в войска поступят средства поражения, бронетехники и многое другое.

Вооруженные силы (ВС) РФ будут обеспечены серийными образцами современных средств поражения, бронетехники, БПЛА и авиации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных ВС РФ.

«В войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он отметил, что в конструкторских бюро и НИИ всесторонне изучают опыт специальной военной операции для повышения боевой мощи ВС РФ и совершенствования вооружения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин указал на важность для РФ экономики квалифицированных и высоких заработных плат. Президент назвал национальные проекты основным механизмом достижения масштабных целей.

Президент назвал национальные проекты основным механизмом достижения масштабных целей. В современных реалиях важно найти пути решения задач таким образом, чтобы специалисты с хорошей квалификацией могли жить со своими семьями в достатке.