Без фильтров: Дана Борисова показала лицо спустя месяц после пластики

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость решилась сразу на несколько манипуляций с внешностью.

Телеведущая Дана Борисова показала, как выглядит ее лицо спустя месяц после пластической операции. Знаменитость опубликовала фото, снятое без фильтров, в своих социальных сетях.

Ранее ей изменили форму глаз, провели нижнюю блефаропластику и сделали лифтинг висков и лба. Борисова отмечала, что довольна операцией и благодарна хирургу, который работал над ее преображением.

Дана Борисова изменила форму глаз. Фото: Instagram* / danaborisova_official

По словам звезды, ей настолько нравится ее внешний вид, что теперь она не может пройти мимо зеркал. Однако мнения подписчиков разделились. Одни утверждали, что Борисовой такие изменения пошли на пользу, а другие оказались недовольны. Критики уверены, что Дана уродует себя.

Но знаменитость отказывается слушать хейтеров. Она продолжает прибегать к операциям и даже не отказывает в этом своей 17-летней дочери Полине. Недавно девочка попросила маму в честь дня рождения оплатить ей ринопластику — процедуру по изменению формы носа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова рассказала о новом шоу.

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