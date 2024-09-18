Путин указал на важность для РФ экономики квалифицированных и высоких зарплат

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Глава Крыма Сергей Аксенов был отмечен за успехи в развитии этой области.

В Российской Федерации должна быть экономика квалифицированных кадров и высоких зарплат. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин сказал во время встречи с избранными главами субъектов России в режиме ВКС.

«Задача нашей экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат, обладать необходимыми современными решениями для укрепления нашего суверенитета», — заявил Владимир Путин.

Президент назвал национальные проекты основным механизмом достижения масштабных целей. В современных реалиях важно найти пути решения задач таким образом, чтобы специалисты с хорошей квалификацией могли жить со своими семьями в достатке и комфортной городской среде, которая будет иметь полноценное оснащение: школы, поликлиники, детские сады и так далее.

Он отметил главу Крыма Сергея Аксенова. Он проделал много работы, чтобы запустить развитие своего региона. Также действия Аксенова отразились и на экономике всей страны. Путин дал ему напутствие продолжать в том же духе и пожелал успехов в работе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин призвал Беглова сделать все для оправдания доверия петербуржцев