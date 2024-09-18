Путин указал на высокий уровень поддержки губернаторов регионами

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков

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По словам президента, граждане видят результаты работы глав субъектов РФ.

Высокий уровень поддержки губернаторов российских регионов говорит о доверии жителей. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин в ходе видеоконференции с избранными главами субъектов РФ.

В первую очередь президент поздравил участников конференции со вступлением в новую должность.

«Уровень поддержки, который вы получили, как в ходе прямого голосования, так и в региональных законодательных собраниях, говорит о высоком доверии — о том, что люди, жители регионов видят результаты работы, связывают с вами свои надежды на дальнейшие перемены к лучшему», — прокомментировал прошедшие выборы российских лидер.

Владимир Путин напомнил, что победу на выборах одержали как действующие губернаторы, так и те, кто занимал пост исполняющего обязанности главы региона.

В ходе видеоконференции президент также отметил рекордную явку на выборах в этом году. По его словам, благодаря современным технологиям в России удалось создать максимально комфортные условия для голосования избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил вклад в общую победу России со стороны каждого региона.