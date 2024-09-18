Найдена причина рака? Ученые обнаружили в организме человека молекулу-оборотня

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Приблизит ли это открытие создание лекарства?

Ученые из США обнаружили в организме человека молекулу, которая может быть виновницей возникновения у людей рака. Как это повлияет на развитие медицины в беседе с изданием KP.RU рассказал иммунолог Николай Крючков.

Врачи до сих пор не знают точную причину появления рака. По словам многих специалистов, единой причины этого не существует, однако недавние исследования выявили существование так называемых молекул-оборотней, благодаря которым опухоль умудряется обмануть иммунную систему человека и выдать себя за здоровую ткань.

Она носит название «фактор активации тромбоцитов (ФАТ)» и используется иммунной системой в воспалительных процессах, чтобы убивать вирусы, вредные бактерии и испорченные клетки. Однако, когда в опухолевом очаге синтезируется слишком большое количество факторов активации тромбоцитов, молекулы-оборотни внезапно меняют свою роль и начинают защищать не иммунитет от опухоли, а наоборот.

Ученые считают, что если нейтролизовать искаженные молекулы, то иммунная система вновь увидит опухоль и начнет борьбу с ней.

«Дальше ученым нужно будет найти средства, которые смогут блокировать негативное действие ФАТ. Для этого будут тестировать различные вещества. Если удастся подобрать успешный вариант, то далее уже могут начаться исследования, предшествующие появлению лекарства. Это доклинические испытания на различных животных моделях, а затем и на людях. Думаю, при самом лучшем раскладе клинические исследования на первых добровольцах могут быть запущены лет через пять», - объясняет врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после лечения от онкологии.