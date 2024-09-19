Нагревались и плохо работали: что спровоцировало Израиль на атаку Ливана

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Marwan Naamani; 5-tv.ru

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Большая часть взрывов произошла как раз в столице и ее пригородах, то есть как раз там, где проживает высшее командование военизированной организации «Хезболла».

Последствия атаки глава минздрава Ливана сравнил с последствия взрыва в порту Бейрута. Как выяснил источник Al Jazeera, каждый из пейджеров был начинен 20-ю граммами взрывчатки. А вещество, как сообщают местные репортеры, обнаружить при помощи сканеров невозможно. В Ливан пейджеры поступили под тайваньским брендом Gold Apollo. Но основатель телекоммуникационной компании уже заявил-- устройства делали совсем не на Тайване.

«В Европе есть дистрибьютор, с которым мы сотрудничаем уже три года, он занимается всей нашей продукцией. Они изготовили пейджер, используя нашу торговую марку. Они платят нам за использование нашего логотипа, у нас есть контракты, которые мы можем вам показать», — пытается оправдаться основатель телекоммуникационной компании Сюй Цингуан.

Речь об этой частной венгерской компании. Головной офис в Будапеште. Двухэтажное небольшое здание сегодня весь день в осаде журналистов.

Представители фирмы уже заявили — с тайваньской Gold Apollo действительно сотрудничают. Но являются, по их словам, лишь посредниками, а не производителями. А в местном правительстве сообщили, что фирма заказов от правительства никогда не получала.

О том, что прямо сейчас происходит в Ливане и к чему готовятся там, знает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков. Он работает в Бейруте.

Аэропорт Бейрута, несмотря на происшествие, на данную секунду работает в штатном режиме, вылеты и прилеты строго по расписанию. Какой-либо паники нет, но напряжение все-таки определенное чувствуется. И вот мы заметили усиление из военных здесь на входе.

И их встревоженность объяснима: в Бейруте сейчас неспокойно. То есть в теории какие-то из этих взрывов могли произойти и на борту летящих гражданских самолетов. Чудо, что этого не случилось. Нужно было еще раз проверить, что никто не пронесет в салон ничего подозрительного, и как раз этим, судя по всему, занимались силовики. Число пострадавших приближается к трем тысячам.

«Что касается количества раненых, мы заявляем, что ранее озвученные цифры неточны. Причина ошибки в том, что некоторых пациентов подсчитывали одного за двух, заносили его в базу в первую больницу, куда он попал, потом еще раз добавляли в списке при переводе в другую клинику. На данный момент число пострадавших увеличилось до 2,8 тысячи человек», — уточнил министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад.

И это существенно больше того, к чему Ливан был готов. Большая часть взрывов произошла как раз в столице и ее пригородах, то есть как раз там, где проживает высшее командование военизированной организации «Хезболла». Сила взрывов была такой, что осколочные ранения получили не только обладатели пейджеров, но и огромное число людей рядом с ними. Госпитали переполнены.

«У тех, кто получил ранения из-за этих взрывов, пострадали глаза, уши и руки, некоторые лишились пальцев. Многие до сих пор нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, без них рискуют задохнуться», — рассказал врач отделения неотложной помощи больницы Hotel Dieu Жоэль Хадра.

Ливанские элиты, в том числе те, у которых отношения с «Хезболлой», мягко говоря, напряженные, в данном случае однозначно осуждают эту атаку.

«Ливанский народ должен осознать, чего добивается израильский враг. Они хотят посеять среди нас раздор или нанести удар по Ливану в тот момент, когда внимание всего мира приковано к предстоящим американским выборам. Израильская армия, возможно, готовится осуществить злонамеренный план удара по Ливану, подобно тому, как она нанесла удар по Газе», — заявил ливанский политик Ахмад Харири.

Как отметила местная пресса, в «Хезболле» на днях обратили внимание, что пейджеры непредсказуемо себя ведут, греются и подают странные сигналы. Оперативники организации начали отказываться от этих устройств. Судя по всему, про это узнала израильская разведка, вот и приняла решение активировать заряды взрывчатки.

«Безусловно, то, что произошло, является преступлением против человечества и ливанского народа в целом. Это нападение на весь ливанский народ. Это далеко от человечности и представляет собой столкновение на уровне войны», — подчеркнул священнослужитель Джозеф Кацци.

Впрочем, пока о войне речи не идет. Израиль не спешит вторгаться, а у Ливана нет сил, чтобы атаковать.