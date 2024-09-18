«В женщинах раскрывается душа России»: Путин выступил на Евразийском женском форуме
Путин: нынешние сложные проблемы нужно решать с учетом интересов друг друга
Фото, видео: kremlin.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Глава государства выступает на Евразийском женском форуме.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решать сложные проблемы с учетом интересов друг друга. Глава государства с такими словами выступил на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.
«Человечество столкнулось с очень сложными проблемами, которые надо решать с учетом интересов друг друга», — сказал он.
Путин также заявил, что в российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие и душевная щедрость. По словам главы государства, достижение в мире прогресса, благополучия и гармонии возможно только с участием представительниц нежного, слабого пола.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США выступили за начало переговоров с Россией по Украине. Нынешние власти должны изменить свой курс, чтобы предотвратить глобальный ядерный конфликт.