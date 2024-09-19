«Космический бильярд»: уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для того, чтобы защитить нашу планету, нужно создать систему планетарной защиты на международном уровне.

Еще несколько лет назад ученые были уверены, что открытый в 2004 году астероид Апофис через 25 лет столкнется с Землей. Однако новое исследование успокоило человечество: траектория астероида не коснется нашей планеты. В этом 5-tv.ru убедил генеральный директор НП «Центр планетарной защиты», действительный член Международной академии прогнозирования (МАИБ), почетный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев.

«На самом деле никакой опасности — уже доказано, и это стопроцентно — он для нас не представляет», — заявил специалист.

Дело в том, что примерно в 2014 году астероид достаточно близко приблизился к Земле, и американские радиоастрономы смогли с высокой точностью определить его орбиту. Тогда стало понятно, что прошлые данные о том, что Апофис коснется Земли в 2029 году, неверны.

Моделирование показало, что ни в 2029, ни в 2036 году (считался наиболее опасным сроком), ни через сотню лет астероид, скорее всего, не заденет Землю.

«Существует, я так называю, понятие космического бильярда. Дело в том, что астероиды сталкиваются не только с планетами, но и друг с другом. Поэтому теоретически можно предположить, что когда-то этот астероид столкнется с другим небольшим объектом, и его траектория будет немножко откорректирована», — сообщил эксперт.

Апофис не представляет опасности нашей планете, но так нельзя сказать о множестве других небесных тел. В сфере притяжения Земли пролетает в год свыше 300 астероидов, уточняет Зайцев. Поэтому почти каждый день планета находится под обстрелом астероидов размером от нескольких метров до нескольких сотен метров.

На самом деле столкновение какого-либо астероида с Землей может произойти в любой момент. Хоть и существует очень мощная служба космического контроля, все же есть зона, которая ей не подвластна.

«Не может контролироваться наземными средствами наблюдение в направлении Солнца. Оно засвечивает оптическую аппаратуру, поэтому астрономы, естественно, в дневное время ничего не могут разглядеть, что летит со стороны Солнца. И вот такой случай, кстати, произошел. Это известный нам всем челябинский метеорит. Его, можно сказать, прозевали, по причине того, что он летел со стороны Солнца. Его никак не могли бы обнаружить», — уточняет Анатолий Зайцев.

Для того, чтобы избежать катастрофы, нужно создавать систему планетарной защиты. Над этим наши ученые работают с середины девяностых годов, но проект пока не поддержали на должном уровне. Эта система должна быть обязательно международной.

«Для того, чтобы предупредить приближение объекта со стороны солнца, обязательно можно создать космический сегмент наблюдения. То есть в космос запускать космический аппарат с телескопами и проводить контроль. <…> Все технологии для создания системы планетарной защиты у человечества есть и в нашей стране, и в других космических государствах. Здесь, кстати, ядерные технологии могут пригодиться», — объясняет эксперт.

Генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» добавил, что даже когда ученые узнали о возможной опасности от Апофиса, они тут же разработали гипотетический план действий по защите планеты. Однако пока серьезных шагов по созданию системы международной защиты никаких не принимается, хоть это и крайне важно для безопасности всей планеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Юпитера.