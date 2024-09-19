Эмигранты, инфляция и госдолг: какой Трамп и Харрис видят будущую экономику США

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Michael Le Brecht II; Из личного архива Малека Дудакова; 5-tv.ru

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Оба кандидата в президенты Штатов по-своему видят развитие этой сферы. Что именно они предлагают и чего ждать американцам?

Американскую экономику ждут упадок и проблемы как в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, так и представителя Демократической партии Камалы Харрис. Почему и как это произойдет, 5-tv.ru объяснили эксперты.

«Байденомика на максималках»

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что Камала Харри придерживается той же стратегии, что и действующая администрация президента США. Следовательно, в случае своей победы демократ будет продолжать ту же концепцию.

«С одной стороны, это завоз эмигрантов как дешевой рабочей силы в больших объемах — миллионами. Во-вторых, это колоссальное вливание денег в экономику», — сказал Дудаков.

По мнению эксперта, и без того огромный внешний долг Соединенных Штатов продолжит расти при Харрис.

«Харрис хочет еще дополнительно расширять социальные программы, предлагая, в частности, субсидии на покупку первого жилья, что, очевидно, будет дальше раздувать „ипотечный пузырь“. Подобные меры приведут к разгону инфляции. Здесь экономисты-советники Харрис предлагают попытаться устроить регулирование цен на продукты питания так, чтобы переложить ответственность за инфляцию на компании бизнес и попытаться все это ограничить. Другое дело в том, что тот госконтроль, который они предлагают, скорее всего приведет к хаосу на продовольственном и логистическом рынках США», — подчеркнул американист.

Экономическую политику, которую, вероятнее всего, будет вести Харрис, Дудаков назвал «байденомикой на максималках».

Спасение через войны

Что касается планов Трампа, здесь Дудаков уверен: республиканец будет предлагать примерно то же самое, что и во время своего предыдущего президентского срока. Например, снижение налогов. И хоть это простимулирует экономику, но в итоге усугубит бюджетный кризис, а дефицит госбюджета станет еще больше.

«Трамп предлагает устроить дерегулирование экономики, снимать избыточные регуляции в отношение частного бизнеса, вводить тарифы в отношении экономических конкурентов США», — объяснил эксперт.

По его словам, Трамп будет пытаться перезапустить экономику при помощи торговых войн. Главными же противниками Штатов в этом вопросе Дудаков назвал Евросоюз, Китай, Россию и Японию.

Неподъемный долг и долларовый мир

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

При своей победе в президентских выборах США Дональд Трамп, вероятно, будет более гибким в поросе так называемого «долларового мира», нежели Камала Харрис, считает заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

«Дональд Трамп будет меньше держаться за долларовый мир и, возможно, США примут участие более-менее на равноправных основах в построении нового валютного мира, более справедливого», — заявил Гольдфайн.

А вот Харрис, вероятно, будет продолжать держаться за идею доминирования доллара в мире. При этом огромный внешний долг США фактически стал неподъемным и, вероятно, Вашингтон никогда не сможет его закрыть.

«Задача хозяев Харрис как-то продлить эту ситуацию, повысить доверие к доллару, в очередной раз обесценить и победить конкурентов в долларовой системе. А для этого им нужна слабая Россия и слабый Китай», — заключил Гольдфайн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о подозреваемом в нападении на Трампа.