Человек просто игнорирует: какие симптомы говорят о раке гортани

Фото: 5-tv.ru

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Крайне важно обращать внимание на силу голоса.

Охриплость голоса и боли при глотании выступают симптомами онкопатологии гортани, то есть рака. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

«Обычно к числу симптомов такого вида (слабовыраженных. — Прим. ред.) относят сухость в горле, першение, чувство инородного тела в горле, нарушение чувствительности», — объяснил специалист.

Зайцев отметил, что все вышеперечисленные симптомы, как и охриплость в голосе, это маркер — ранней стадии рака. Врач-оториноларинголог призвал внимательно следить за силой голоса, так как образование может появиться в среднем отделе гортани. Причем на охриплость также обратили особое внимание и в мировой организации Cancer Research UK, которая исследует рак.

Сохранение изменений более трех недель — это уже красный маркер, отметили в организации. Человеку также стоит следить за кашлем и проблемами при глотании, которые могут указывать на рак, пояснил Зайцев.

Врач порекомендовал не игнорировать подобные симптомы, в таких случаях для начала нужно обратиться к ЛОРу или терапевту. По мнению специалиста, для начала нужно подтверждение возможного диагноза.

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