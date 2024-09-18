Отсутствие секса и лишний вес: развеяны главные мифы о противозачаточных

Фото: 5-tv.ru

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Стоит помнить, что таблетки — самый надежный способ предохранения от нежелательной беременности. Но есть ли «побочки»?

Самый простой и действенный способ защиты от незапланированных беременностей — оральные контрацептивы. Однако, несмотря 70-летнюю историю этого препарата, вокруг противозачаточных таблеток до сих пор витает множество мифов, которые останавливают женщин от использования этого типа защиты. В ситуации разобралось издание KP.RU.

Часть женщин, которые отказываются от приема оральных контрацептивов, заявляют, что из-за них падает либидо. В 2013 году на семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контрверсии» сообщили, что 15% женщин, которые приняли участие в исследовании, действительно заметили гораздо меньшую тягу к сексуальной жизни на фоне приема противозачаточных.

Однако этот миф был развеян уже в 2020 году. Проведенный мета-анализ показал, что между оральными контрацептивами и сексуальным влечением нет совершенно никакой связи.

В противозачаточных новейшего поколения, в основе которых содержится нативный эстроген, компоненты уравновешивают и дополняют друг друга. Поэтому на либидо прием правильно подобранных КОК (комбинированные оральные контрацептивы) не влияет.

Также считается, что после приостановления приема противозачаточных придется долго ждать восстановления овуляции. Как пишет издание, ранее такая практика действительно существовала, но в наше время у подавляющего большинства женщин (до 97%) овуляция восстанавливается в течение первого месяца после отмены препарата.

В результате многочисленных опросов выяснилось, что КОКи приводят к набору лишнего веса. Это утверждение так же не верно, как и заявления о снижении либидо. Совсем наоборот — современные контрацептивы содержат компонент дроспиренон, который снимает отечность, что может приводить к потере двух-трех килограмм веса.

Многие женщины опасаются и теории о том, что один пропущенный прием таблетки может привести к нежелательной беременности. Это действительно так, оральные контрацептивы, как и любые другие таблетки, необходимо принимать строго по графику. Если для вас придерживаться подобного расписания тяжело — можно использовать контрацептивный пластырь — он поставляет нативный эстроген в организм трансдермально, то есть через кожу.

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