«Был открытым, добрым и талантливым»: умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев

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Журналисту было 32 года.

Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев. Об этом сообщило агентство на своем сайте.

Журналист работал в редакции силовых ведомств с 2014 года. Он пришел туда сразу после получения диплома о высшем образовании. Учился Сураев в Московском государственном институте международных отношений.

Иван выбрал для себя оборонно-промышленную тематику. Все эти годы он посвящал себя ее освещению, но никогда не отказывался помогать в разработке других инфоповодов. Коллеги вспоминают корреспондента как доброго и открытого человека.

«Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками. Помимо работы увлекался музыкой, путешествовал», — говорится в публикации РИА Новости.

Известно, что Сураев длительное время болел, что и стало причиной смерти. Дата и место прощания с корреспондентом не сообщались.

Ранее 5-tv.ru писал, что внуки Меньшова вспомнили об увлечениях актера.