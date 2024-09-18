Leopard и более 400 боевиков: ВСУ продолжают нести потери в Курской области

МО: ВС РФ уничтожили танк Leopard и более 400 боевиков ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Противник лишился нескольких десятков единиц бронетехники.

Вооруженные силы России продолжают отражать атаки украинских боевиков на Курскую область. Последние всего за сутки потеряли 23 единицы бронетехники, включая танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство отметило, ВС РФ отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь границу в сторону двух населенных пунктов — Веселое и Медвежье. Вместе с тем противник лишился свыше 400 своих боевиков. Среди потерянной техники выделяются два танка, один из которых немецкий Leopard. Более того, уничтожены и пять боевых машин пехоты (БМП), в их числе два шведских БМП CV-90.

В Минобороны указали, что ВСУ лишились также как минимум 15 боевых бронированных машин. ВС РФ уничтожили четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

Важно отметить, что днем ранее российская армия уничтожила примерно такое же количество украинских боевиков и бронетехники. Примечательно, что 17 сентября ВС РФ лишила противника четырех танков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о переброске ВСУ из Курской области в ДНР.