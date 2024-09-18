В Нижнем Тагиле начали сносить дом, в котором взорвался газ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Трагедия унесла жизни 11 человек.

В Нижнем Тагиле начали сносить пятиэтажку, в которой в августе взорвался газ и обрушился подъезд. Накануне там провели подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей микрорайона. Первым делом тяжелая техника убирает выступающие элементы — это балконы, следующие на очереди стены.

ЧП произошло 1 августа. Тогда 11 человек погибли, десятки пострадали. Были проведены несколько независимых экспертиз. Они показали, что здание непригодно для проживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

В результате взрыва обрушилась часть здания. Погибли 11 человек, среди них были дети. Из-под завалов удалось спасти 15 человек.