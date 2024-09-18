Материнство, карьера и глобальное сотрудничество: стартовал Евразийский женский форум

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В Петербурге собрались участницы из 126 стран мира.

Россия выступает за традиционные семейные ценности, поэтому движение чайлдфри нужно запретить на законодательном уровне. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Возможность совмещать карьеру и материнство — одна из тем, которую сейчас обсуждают на Евразийском женском форуме. Он стартовал сегодня в Петербурге и собрал рекордное количество участниц. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов рассказал обо всем подробно.

Дресс-код — элегантно-деловой, женщины играют деталями, национальными мотивами в костюмах. Вместо официального обращения «коллеги» здесь часто можно услышать более теплое «подруги».

Евразийский женский форум уже давно перешагнул границы континента. В Таврическом дворце — участницы из 126 стран мира. Центральноафриканской Республики — особая площадка. Пока на Западе феминизм все больше радикализируется, в России собрались женщины, которым небезразлично гармоничное будущее. Об этом в эксклюзивном интервью в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала Валентина Матвиенко.

«Мы выступаем за сохранение главных, ключевых традиционных ценностей всего человечества, и они известны. Все, кто приезжает к нам на форум, они разделяют эти ценности: ценности традиционной семьи, ценность наших детей, родителей, сохранения нашей культуры, наших традиций, каждого народа. Возможность женщин реализовать свой потенциал, совмещая его с ее главной миссией мамы, бабушки, жены. И государство — и мы к этому призываем — должно создавать условия, чтобы одно не противоречило другому», — сказала Валентина Матвиенко.

Первая леди Центральноафриканской Республики подчеркивает схожесть позиций.

«Отношения между Центральноафриканской Республикой и Россией динамично развиваются. Мы видим присутствие русских у нас в стране. Это не сегодняшнего дня сотрудничество, оно идет уже 50 лет. Раньше у нас были отношения на уровне как дипломатических, так и на уровне образования, здравоохранения. Сейчас динамичные очень отношения», — отметила супруга президента Центральноафриканской Республики, глава фонда Туадеры Cri de Coeur d'une Mere Брижитт Туадера.

На площадке форума уже состоялся диалог женщин России и Африки. В Петербурге работают сразу несколько делегаций из разных стран континента.

«Это мой шестой визит в Россию. Я многому научилась, меня вдохновили, и меня готовят как женщину к тому, чтобы я была впереди, а также проявляла инициативу», — подчеркнула участница форума Текла Ндува Мутеро.

В России есть чем вдохновить женщин. Сейчас в нашей стране именно представительницы прекрасной половины человечества руководят примерно каждой пятой компанией. Это в четыре раза выше, чем в среднем по миру, но ниже, чем в Европе. В Петербург сегодня приехали настоящие лидеры в политике, бизнесе, науке.

«Главная миссия моей организации — вдохновить женщин Африки на работу в атомной отрасли. К тому же атомная отрасль в последнее время используется во многих мирных сферах деятельности», — заявила профессор Египетского управления по атомной энергии, президент ассоциации African Women in Nuclear Корраа Сохейр.

«Женщины-ученые в мире, я думаю, это очень хорошая идея. И они достигли того же уровня, что и мужчины. Да, поэтому мы больше не говорим о равенстве, но мы говорим о разнообразии научных подходов к решению самых сложных задач в мире», — объяснила руководитель департамента по развитию женского потенциала Ядерного общества Индонезии Гени Рина Сунарио.

Тема форума в этом году «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Впереди три дня дискуссий, искренних и долгих. Ведь все-таки это женщины.