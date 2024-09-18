«Стоит на страже»: в Кремле прокомментировали слова Пашиняна об «угрозе» ОДКБ для Армении

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ministry of Defence of the Russia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик заявил, что его страна близка к «точке невозврата» в отношениях с организацией.

Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его оценке ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на новые обвинения со стороны Пашиняна, который объявил о близкой «точке невозврата» в отношениях с организацией.

При этом в ОДКБ заявляют, что считают Ереван равноправны партнером и готовы к диалогу с коллегами. Москва неоднократно подчеркивала, что выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.

«Армения сама выбирает стратегические и тактические пути развития. Но вместе с тем, конечно, мы должны категорически не согласится с господином Пашиняном. От ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства», — подчеркнул Песков.

Свое заявление Пашинян сделал, выступая на всеармянском форуме в Ереване, где говорил об опасности для республики.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», — заявил Пашинян.