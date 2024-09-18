Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Блогер просила сменить меру пресечения на домашний арест.

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Елены Блиновской на продление меры пресечения в виде домашнего ареста и оставил ее в СИЗО. Об этом сообщает 5-tv.ru из зала суда.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь блогер находится в СИЗО.

В начале сентября стало известно, что полная сумма долга блогера составляет более одного миллиарда 231 миллионов 231 тысяч 400 рублей. При этом суд разрешил ей продать квартиру за 90 миллионов рублей, чтобы погасить часть долга. Блиновская собирается пройти процедуру банкротства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что адвокат блогера настаивает на пересмотре суммы долга. Чем именно сторона защиты аргументирует свою позицию?