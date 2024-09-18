Wildberries заявил о попытке Владислава Бакальчука проникнуть в офис

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Супруг директора маркетплейса намеревался незаконно ворваться в здание.

Онлайн-магазин Wildberries заявил о попытке незаконного проникновения в офис Владислава Бакальчука, супруга директора компании Татьяны Бакальчук. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу Wildberries и Russ.

Правоохранительные органы предприняли надлежащие меры. Сейчас в офисе стабильная ситуация, уточняет агентство.

В начале августа маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ завершили процесс слияния. Стороны создали совместно предприятие — ООО «РВБ». В результате 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», другие 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн».

При этом Владислав Бакальчук, муж соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, выступил против объединения. В поддержку Бакальчука также высказывался глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав слияние «рейдерским захватом» бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бакальчук планирует отсудить у мужа 27 миллиардов рублей. Она намерена подать иск в суд на «ВБ Девелопмент», владельцем которой выступает Владислав Бакальчук.