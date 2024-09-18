Бывший адвокат Эльман Пашаев доставлен в военный суд

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Бывший адвокат Эльман Пашаев доставлен в Московский гарнизонный военный суд. Как стало известно 5-tv.ru, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве, а также избрана мера пресечения. Следователи настаивают на заключении его под стражу.

По версии следствия, в феврале 2024 года Эльман Пашаев пообещал Алексею Блиновскому и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования, связанного с неуплатой налогов. Речь шла о крупном денежном вознаграждении, которое Пашаев в итоге получил.

Пашаев и Блиновский познакомились, когда стали сослуживцами в зоне СВО. Однако есть предположение, что блогер и ее муж общались с ними гораздо раньше.

Также известно, что бывший адвокат задолжал ФНС более 700 тысяч рублей. Долг висит и на его супруге Алене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о деле Эльмана Пашаева.