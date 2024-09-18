Звуки стрельбы, полиция: студентов журфака МГУ не выпускают из здания

Студенты журфака МГУ сообщили о звуках стрельбы у здания университета на Моховой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Предположительно, выстрелы произошли в соседнем здании.

Студентов факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) не выпускают из здания учебного учреждения из-за звуков стрельбы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

5-tv.ru

Предположительно, выстрелы раздались в соседнем здании на Моховой улице. В то же время агентство РИА Новости взяло комментарий у пресс-службы МГУ, там заявили, что эвакуации студентов не проводилось. Факультет журналистики работает в штатном режиме.

У здания университета также была замечена полиция. Рядом с журфаком МГУ находится бизнес-центр, где расположен офис Wildberries. Как сообщила соосновательница маркетплейса, ее муж Владислав Бакальчук сегодня предпринял попытку рейдерского захвата.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании подозреваемого в стрельбе на поле для гольфа, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп. Не так давно на политика было совершено покушение.