Триггер для потери контроля: в Кремле допустили эскалацию на Ближнем Востоке после взрывов пейджеров

Фото, видео: Reuters / Mohamed Azakir

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В результате детонации электронных устройств пострадали 2,8 тысячи человек и еще девять погибли.

Массовый взрыв пейджеров в Ливане ведет к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько это происшествие повышает риск полномасштабной войны между Израилем и Ливаном.

«Произошедшее, чем бы это не было, оно безусловно ведет к эскалации напряженности и регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии и конечно подобные происшествия, каждое из них способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что Россия считает необходимым поведение досконального расследования происшествия в Ливане. По его словам, необходимо разобраться в ситуации перед тем, как «выносить какие-то суждения». Следовательно, нужно установить причины и обстоятельства случившегося, а также определить ответственных за взрывы.

Результаты расследования по произошедшему в Ливане должны стать предметом изучения для того, чтобы Россия и другие страны смогли исключить подобные риски на своих территориях.

Массовый взрыв пейджеров в Ливане

Детонация пейджеров произошла накануне. По данным Минздрава Ливана, по меньшей мере 2,8 тысячи человек пострадали, в том числе дети и пожилые люди. В основном они получили ранения лица, рук или живота. При этом погибли минимум девять человек.

Среди жертв и пострадавших, в том числе есть участники «Хезболлы», которые использовали пейджеры для связи друг с другом. В том числе получил ранения посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Он потерял один глаз и серьезно повредил другой из-за взрыва пейджера. Посла эвакуировали в Тегеран для лечения.

Израиль официально не признавал свою ответственность за это, но «Хезболла» уже обвинило страну в атаке. Движение пообещало: «Вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию».

Причем издание The Times выяснило, что движение «Хезболлы» получило пейджеры считанные месяцы назад. При этом израильские разведчики могли получить доступ к устройствам на одной из ступеней в цепочке поставок. Отмечается, что в случае подтверждения причастности Израиля к массовой детонации пейджеров данная атака будет означать новым витком в ближневосточном конфликте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ливане сотни членов «Хезболлы» пострадали от взрывов пейджеров.