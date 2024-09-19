Улетают на гражданку: как острый дефицит пилотов вынудил США отказать Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Cody Froggatt

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Новый порядок назначения пилотов в стране направлен на оптимизацию ресурсов.

Острый дефицит опытных пилотов в США вынудил власти отказать Киеву в отставных и действующих американских офицерах этим летом. Об этом пишет EADaily со ссылкой на документ, содержание которого подтвердил представитель ВВС США.

«Нам не хватает 1 848 пилотов, из которых 1 142 — летчики-истребители», — говорится в документе, с которым ознакомилось издание Defense News.

Согласно данным документа, в Штатах приняли решение об изменении порядка назначения пилотов. Теперь им позволили летать на всех самолетах ВВС США, не ограничиваясь истребителями и бомбардировщиками. Среди прочего, в записке говорится о кадровых проблемах в американском воздушном флоте.

Речь идет о том, что требуется больше года, прежде чем пилоты пройдут подготовку и отправятся в учебное подразделение. Одной из возможных причин острого дефицита кадров также называют крайне выгодные предложения от гражданских авиакомпаний. Отмечается, что многие военные летчики переходят «на сторону» в том числе из-за стрессовых состояний.

Издание EADaily напомнило об информации, которая появилась еще в июле текущего года. Говорилось, что США отказали Украине предоставить не только действующих, но и отставных офицеров. Предполагалось, что они станут пилотировать самолеты F-16 — тогда их только готовили к передаче Киеву.

Ранее 5-tv.ru писал, как в конце августа Украина потеряла первый истребитель F-16.