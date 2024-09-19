Дырка на видном месте: подолог рассказала о защите от порванных колготок

Фото: www.globallookpress.com / © NielsDK

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Изделия могут портиться по ряду причин, включая некачественный педикюр.

Проблема, с которой сталкивались очень многие люди — вечно рвущиеся на большом пальце носочно-чулочные изделия. Зачастую неясно, почему так происходит: педикюр свежий, кожа на ногах ухоженная, ткань плотная. Подолог Елена Лапатина в беседе с aif.ru объяснила, из-за чего так происходит и как бороться с этой проблемой.

По словам подолога, прежде, чем расстраиваться, стоит убедиться, что порванные носки были сделаны из хорошего материала. Все же тонкая ткань — самая частая проблема, из-за которой на носках быстро образуются дырки.

Однако валить все исключительно на качестве изделий не стоит. Причиной проблемы также может быть неправильно подобранный размер обуви, плохой педикюр или неухоженная кожа. Еще одна нередкая причина — обувь на каблуках. Из-за неправильного распределения веса вся нагрузка уходит именно на переднюю часть стопы. Большой палец — это то место, которое трется об обувь сильнее всего, поэтому, чтобы ваши колготки сохранились в целости как можно дольше, необходимо учесть ряд факторов.

В первую очередь стоит довести до идеала свой педикюр. Если проблема не решилась — обратитесь к врачу-подолгу, который поможет подобрать коже ваших ног правильный уход.

Дальше надо обратить внимание на свою обувь — желательно, чтобы каблук был не больше рекомендованного (около четырех сантиметров). Стоит подобрать ортопедические стельки, чтобы нога физиологично стояла внутри ботинка или туфель. При необходимости можно использовать тейпы или пластыри в тех зонах, которые больше всего склонны к появлению дыр на пальцах.

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