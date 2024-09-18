«Мы есть, будем и были всегда»: Захарова о невозможности изолировать Россию

Фото, видео: 5-tv.ru

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На мировой арене страна отстаивает не только собственные, но и общечеловеческие ценности.

Россию невозможно отменить или изолировать. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для 5-tv.ru.

«Нас нельзя отменить, нас нельзя обойти вниманием, нас нельзя тем более изолировать. Я предлагаю помнить этот опыт — как нас заставляли верить в то, чего нет, и как мы своими делами, своей позицией, своим принципиальным отношением к отстаиванию истинных ценностей (и своих, и общечеловеческих) доказали всем, что мы есть, мы будем и мы были всегда», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, всего пару лет назад одним из главных вопросов на всех форумах было влияние изоляции на РФ. Сейчас же, в 2024 году, никто уже не задается подобными вопросами. Дипломат убеждена, что Россия самостоятельно «изжила» подобные мысли, которые ей на протяжении многих лет внушали с Запада.

Спикер МИД напомнила, как страны НАТО и ЕС пытаются отменить все традиционное и правильное. В пример она привела скандальное открытие летних Олимпийских игр в Париже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова призвала защитить российских журналистов на Западе.