«Плата неизбежна»: ливанская «Хезболла» пообещала ответить Израилю за взрывы пейджеров

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

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В мире возлагают ответственность за произошедшего на израильскую разведку.

Ливанское военное движение «Хезболла» намерено жестко ответить Израилю за массовую детонацию пейджеров, из-за которой погибли и пострадали люди. Об этом говорится в его заявлении.

«Исламское сопротивление в Ливане продолжит свои операции в поддержку Газы, как и раньше — это процесс не прерывный, но отдельный от жесткого ответа, который противник должен ждать в ответ на бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа во вторник. Плата по счетам неизбежна», — указывается в нем.

Убийство ливанского народа с помощью такого простого и уже давно забытого устройства, как пейджер, стала новым витком эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как подчеркивает The Washington Post, это происшествие стало крупнейшим по количеству пострадавших с момента обострения палестино-израильского конфликта, в котором участвует и «Хезболла».

По данным Минздрава Ливана, по меньшей мере 2,8 тысячи человек пострадали, в том числе дети и пожилые люди. В основном они получили ранения лица, рук или живота. При этом погибли минимум девять человек.

«Шесть из девяти человек, погибших в результате скоординированных взрывов пейджеров, были боевиками «Хезболлы», — передает газета The New York Times.

Также сообщается, что в числе пострадавших и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Он потерял один глаз и серьезно повредил другой из-за взрыва пейджера. Посла эвакуировали в Тегеран для лечения.

Израиль официально не брал на себя ответственность, но ливанское движение «Хезболла» уже обвинило страну в атаке. Свое мнение по поводу данного нападения также высказали и мировые СМИ.

«CNN стало известно, что за нападением стоял Израиль, это была совместная операция израильской разведывательной службы „Моссад“ и израильских военных», — пишет американское издание CNN.

Теперь у «Хезболлы» нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар по Израилю. Такое заявление сделал директор Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс в беседе с CNN.

При этом The Wall Street Journal пишет, что агенты Израиля и прежде устраняли цели через диверсии в коммуникационных устройствах. Например, еще в 1990-х годах был ликвидирован высокопоставленный техник палестинского движения ХАМАС Яхью Айяша. Израильские агенты заложили взрывчатку в его телефон.

Как вообще могли одновременно взорваться пейджеры — пока остается в тайне. Этими устройствами для передачи текстовых сообщений сейчас уже мало кто пользуется. Однако погибшие и пострадавшие есть — это факт. Атака могла произойти в результате удаленного подрыва аккумулятора, но не исключается версия с заранее заложенной взрывчаткой в каждую коробочку. Варианты изложены в материале 5-tv.ru.

В то же время The Times пишет, что движение «Хезболлы» получило пейджеры считанные месяцы назад. При этом израильские разведчики могли получить доступ к устройствам на одном из этапов в цепочке поставок. Отмечается, что в случае подтверждения причастности Израиля к массовой детонации пейджеров данная атака будет означать новым витком в ближневосточном конфликте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ливане сотни членов «Хезболлы» пострадали от взрывов пейджеров.