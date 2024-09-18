Сбившему в Благовещенске 9 человек водителю отложили вынесение приговора

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Амурской области / amur_sud

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В результате страшного ДТП тогда погибли пять человек.

Благовещенский районный суд отложил вынесение приговора водителю, который в июне этого года сбил девять пешеходов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

«Оглашение приговора водителю, устроившему смертельное ДТП на Василенко, отложено. Оно должно было состояться сегодня в Благовещенском районном суде», — говорится в сообщении.

Решение связано с тем, что у суда появились новые вопросы к обвиняемому, которые могут повлиять на приговор. В связи с этим судебное следствие было возобновлено. Рассмотрение дела продолжится, следующее заседание состоится 19 сентября.

ДТП произошло 14 июня в Благовещенске/ На въезде в город водитель минивена, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому шли пешеходы. Несколько человек погибли на месте, в том числе дети. Еще двое скончались от полученных травм в больнице.

За рулем авто находился 59-летний мужчина. Он признал свою вину и заявил, что заслуживает самого сурового наказания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что водитель каршеринга сбил двух подростков на пешеходном переходе в Москве.