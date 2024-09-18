Зима близко: к концу недели погода в Москве резко изменится

К концу недели погода в Москве понизится на десять градусов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Столица окажется под влиянием северо-западных потоков воздуха.

Летнее тепло уходит из европейской части России. К концу недели дневная температура понизится примерно на десять градусов. А ночью приблизится к нулю.

В Москве погодные изменения начнутся с четверга. Столица окажется под влиянием северо-западных потоков воздуха. В Санкт-Петербурге жара уже отступила. Днем в городе не выше +19. И дальше будет только холодать.

Тем временем на юге Красноярского края выпал снег. Он почти полностью покрыл землю. Кадрами зимних пейзажей делятся также жители Бурятии и Иркутской области, дороги заметает. Особенно неожиданным снегопад в сентябре оказался для автомобилистов. Многие не успели сменить резину на зимнюю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как провести холода в хорошем настроении. Чтобы темнота совсем не затянула, необходимо фокусироваться на ценных воспоминаниях.