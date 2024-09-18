Фото, видео: 5-tv.ru

В боях националисты потеряли сотни машин, в том числе поставленных Киеву западными партнерами.

Российские военные планомерно освобождают приграничные села в Курской области от украинских боевиков. Из последних сил они пытаются закрепиться в оккупированных населенных пунктах, но безуспешно. Наши бойцы уничтожают живую силу противника. За время вторжения потери ВСУ превысили 14 тысяч человек.

В боях националисты потеряли и сотни машин, поставленных Киеву западными партнерами. Подбитые трофеи активно восстанавливают морпехи 810-й бригады. За их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Пожалуй, самый знаменитый морпех 810-й бригады вытягивает технику с поля боя в Курской области. На этот раз подразделение «Витязя» эвакуировало наш БТР. Машина попала под обстрел, но экипажу удалось отбиться. Техника выдержала все удары и практически не пострадала. Вот только потребовалась срочная буксировка.

На базе морпехи быстро подлатали БТР и уже перезаряжают орудие. 30-й калибр отлично зарекомендовал себя против натовских бронемашин. Но в некоторых случаях бойцы предпочитают не уничтожать, а угонять западную технику, причем прямо из-под носа боевиков ВСУ.

«Я на гражданке водителем был. Колбаску возил по всему Крыму. Я крымский», — рассказывает боец ВС РФ с позывным «Витязь».

Теперь «Витязь» — старший техник роты. Все, что должно ездить и стрелять, проходит через него: ремонт, подготовка, обслуживание и контроль. А все, что касается натовской военной техники, «Витязь» называет просто увлечением.

«Первый раз, когда Hummer утянули, я, если честно, и не понял. Потом после боя догоняешь, что могло с тобой случиться. Адреналин когда дубасит — тебе не до этого. Но главное, не заиграться», — признается боец.

Работы по «очищению» Курской области от натовской техники еще много. Все, что осталось от «Козака» — полностью сожженный корпус. Удар пришелся по нему, били из гранатомета, машина тут же загорелась и здесь же сгорела.

Сейчас на дороге, которая ведет через деревню Сафоновка, где наши морпехи сожгли колонну ВСУ, осталось всего три машины. Все вывезли «Витязь» и его бойцы.

«Пошел просто в лоб по дорогам, думая, что нас здесь нет, что здесь не никакой обороны», — рассказывает заместитель командира батальона 810-й бригады морской пехоты с позывным «Марик».

Но их ждали морпехи 810-й бригады. У националистов не было ни единого шанса вырваться из засады. Шквальный огонь гвардейцев уничтожил все, что двигалось: канадские Roshel, американские Hummer и украинские «Козаки». Вся эта техника рвалась к Льгову, до которого меньше 50 километров.

«Когда их машины подбили, они начали сюда выбегать, прятаться по кустам. Они не понимали, откуда огонь идет. Потому что техника двигалась по дороге, у нас в конце деревни их встречал БТР. Он просто начал бомбить по колонне, и у противника была паника», — рассказывает «Марик».

Эту панику сейчас подхватывают остальные подразделения ВСУ, понимая, что морпехи не станут с ними церемонится, освобождая каждую деревню Курской области. Но Киев запрещает своим боевикам отступать, бросая в огонь все новые и новые резервы, фактически отправляя своих людей на верную смерть.