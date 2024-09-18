Массовые взрывы пейджеров в Ливане: что известно к этому часу

Фото, видео: Reuters / Mohamed Azakir; 5-tv.ru

Эксперты называют две основные версии случившегося. В каждой из них в качестве организаторов фигурируют израильские спецслужбы и даже лично премьер-министр еврейского государства.

Израильские спецслужбы могли модернизировать пейджеры и снабдить их взрывными устройствами. Такие предположения озвучили сегодня эксперты, говоря об атаке на представителей движения «Хезболла» в Ливане. Не исключено, что в деле могли быть замешаны и представители европейских стран.

Накануне в Бейруте одновременно взорвались сотни устройств связи, которые, казалось, уже давно никто не использует. В результате кибератаки погибли 11 человек. Тысячи получили серьезные ранения, в том числе и дети. Корреспондент «Известий» Николай Иванов изучил основные версии случившегося.

Цифры постоянно обновляются. Сейчас известно более чем о четырех тысячах пострадавших от взрывов пейджеров. Официально говорится об 11 погибших. В больницу поступают пациенты с жуткими рваными ранами.

Пейджерами пользовались члены ливанской «Хезболлы». Этот канал передачи данных в военизированной и политической группировке считали безопасным в сравнении с мобильной связью, израильский «Моссад» якобы легко перехватывает звонки. Теперь понятно: защищенность пейджеров — миф.

Первая версия — масштабная хакерская атака, из-за которой перегревались аккумуляторы. Бывший спецагент американских спецслужб Эдвард Сноуден этот вариант разнес в пух и прах.

«По мере поступления информации о взрывах пейджеров в Ливане становится все более вероятным, что это был не взлом, а внедренная взрывчатка. Почему? Слишком много одинаковых очень серьезных травм. Если бы взрывались нагретые аккумуляторы, было бы гораздо больше мелких возгораний и сбоев», — считает Сноуден.

Вторая версия — уже практически официальная. Характер ран говорит о детонации взрывчатого вещества, оно было заложено внутри. Называют даже примерный вес: до 20 граммов.

«Судя по всему, израильские спецслужбы смогли задержать крупную партию этих пейджеров из Тайваня. Какое-то время она была под их контролем, и они смогли модифицировать, в каждый разместить взрывчатое вещество и взрыватель, скорее всего», — говорит эксперт по кибербезопасности Петр Левашов.

Пейджеры пришли в Ливан под тайваньским брендом «Голд Аполло». Открываются поразительные факты: основатель телекоммуникационной компании заявил, что устройства делали не они.

«В Европе есть дистрибьютер, с которым мы сотрудничаем уже три года, он занимается всей нашей продукцией. Они изготовили пейджер, используя нашу торговую марку. Они платят нам за использование нашего логотипа. У нас есть контракты, которые мы можем вам показать», — заявляет основатель телекоммуникационной компании Сюй Цингуан.

Видимо, внедрить взрывчатку в Европе спецслужбам было проще.

«По всей видимости, через свою агентуру они сделали так, чтобы заранее заложить микровзрывные устройства в эти пейджеры. Мы будем вступать в новую стадию по нашим техническим проблемам, потому что этот вариант — очень серьезный. Теперь каждый может опасаться того, что в его телефоне что-то может быть», — указывает почетный президент Международной ассоциации ветеранов специального подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

А дальше — дело техники.

«Сигнал был, естественно, послан не через сеть Ливана. Этот сигнал был послан, скорее всего, с самолета», — говорит Левашов.

Другое дело, что пейджеры наверняка проходили проверку на безопасность.

«Моссад» установил внутри устройства плату со взрывчатым веществом, которая получает код. Обнаружить ее любыми средствами очень сложно, даже с помощью специального прибора или сканера», — пишет Reuters.

Официально Израиль не взял на себя ответственность. Вашингтон от атаки старательно дистанцируется.

«Мы собираем информацию относительно этого инцидента. Могу сказать, что США не причастны к этому и не были в курсе», — подчеркивает пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

В то же время именно американские СМИ пишут, что операцию курировал лично израильский премьер.

«Операция была одобрена в начале этой недели на совещании по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, высокопоставленных членов его кабинета и руководителей служб безопасности», — говорится на американском портале Axios.

Если операцию по устранению участников «Хезболлы» провел именно Израиль, то очевидно: методы стали все больше напоминать террористические. Даже по кадрам из больниц Бейрута понятно: жертвами взрывов стали, в том числе и дети. Неизбирательный характер противостояния становится нормой.

«Израиль надеется на ответную реакцию. Я думаю, „Хезболла“ ответит очень хорошо спланированными действиями. Я не представляю их совершающими бессистемные нападения на израильских граждан, как вчера Израиль поступил в Ливане с „Хезболлой“, но серьезный ответ последует», — считает политолог, полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

МИД Ирана назвал атаку массовым убийством. Генсек Лиги арабских государств предупредил об обязательных последствиях. Мусульманский мир — шокирован. Ближневосточный узел затягивается все сильнее. И сдетонировать регион может в любой момент.