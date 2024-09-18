Четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по служебному автобусу в Шебекино

Гладков: четыре человека ранены после удара дрона ВСУ по автобусу в Шебекино

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Среди раненых — две женщины.

Служебный автобус был атакован дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадали четыре человека. Об этом в личном Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ранены четыре мирных жителя. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы», — указал глава региона.

Гладков добавил, что среди пострадавших из-за удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) оказались также двое мужчин. Один из них получил контузию, другой — ссадины правого предплечья. Последний самолично вызвал медиков. Губернатор подчеркнул, что бригады скорой медицинской помощи доставляют всех пострадавших мирных граждан во вторую городскую больницу Белгорода.

Отмечается, что оперативные службы продолжают работать на месте, а данные по последствиям удара дрона еще уточняются.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ бьют по приграничным районам ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Удары вглубь России ракетами украинской стороне «запрещены» Западом, который поставляет ей оружие, тем не менее, российские силы ПВО сбивают вражеские БПЛА, в том числе в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru писал, как несколько дней назад ВСУ ударили по оживленной гражданской трассе в Шебекино, оказались ранены несколько человек.