Горячая линия заработала в связи с частичной эвакуацией в Тверской области

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt

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На регион минувшей ночью была совершена атака украинских беспилотников.

Организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа Тверской области. Об этом сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — сказано в сообщении.

Решение о частичной эвакуации населения Торопецкого округа принял губернатор региона из-за атаки украинских беспилотников. Сообщалось, что этой ночью обломки упали на указанную территорию, в результате чего на отдельных участках возник пожар. На месте ЧП работают экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.