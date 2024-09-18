«Обязательно тебя накормит»: внуки Меньшова вспомнили об увлечениях актера

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Ко дню рождения великого российского артиста состоялась выставка в столичном парке «Зарядье».

Внучка народного артиста РФ Владимира Меньшова Таисия Гордина рассказала NEWS.ru, какие блюда любил готовить дедушка. Вместе с братом Андреем девушка посетила выставку ко дню рождения покойного артиста «Меньшов/Москва 85/45», которая состоялась 17 сентября на территории парка «Зарядье».

«Сегодня мы вспоминали и громкий смех дедушки, как он всегда проявлялся, и как он был душой компании. Это и в семье тоже, конечно, всегда было, когда дедушка приходил, сразу что-нибудь тебе приготовит, обязательно тебя накормит», — поделилась Таисия.

Внуки также рассказали, что лучше всего Владимир Меньшов готовил уху и жаренную картошку с грибами. При этом режиссер предпочитал все самое свежее и вкусное, поэтому закупался продуктами на рынке.

«Так что тоже одно из таких воспоминаний неординарных о дедушке, что он еще очень вкусно готовил», — добавила Таисия.

Умер артист в 2021 году. За фильм «Москва слезам не верит», который он срежиссировал, в 1981 году Меньшов получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссера не хотели брать во ВГИК, но он забрал «Оскар».